Економіка

13:47 03.03.2025

Зростання динаміки закриття ФОПів у січні не пов’язане з підвищенням податків - Гетманцев

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Зростання динаміки закриття ФОПів у січні не пов’язане з підвищенням податків - Гетманцев

Незважаючи на зростання динаміки закриття фізосіб-підприємців (ФОП) у січні 2025 року до 61 тис., ситуація не пов’язана з підвищенням податкових ставок, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це свідчить про те, що ті ФОП, які були сплячі і які вимушені були сплачувати 800 грн податку на місяць, вирішили закрити свою діяльність, бо вони не хочуть це платити. Або вони були сплячі, бо вони виїхали за кордон, або вони припинили діяльність, або вони були просто як заготовки для середнього і великого бізнесу, для того, аби потім переключити обсяги продажів в зв'язку з перевищенням лімітів", - пояснив голова комітету на форумі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) на тему "Детінізація та чесна конкуренція".

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення рф на території України у 2022 році, кількість ФОПів зросла на 150 тис., і на сьогодні їх загальна кількість перевищує 2 млн.

Він впевнений, що такі зміни пов’язані з системою єдиного податку в Україні, адже часто підприємці використовують його не за призначенням, а задля мінімізації оподаткування великих та середніх компаній.

"Чи закриття 60 тисяч фопів у січні свідчить про тінь, про падіння економіки, про щось інше? Ні, абсолютно. Але це свідчить про те, що певна частина фопів просто припинила реєстрацію в зв'язку з цим рішенням. Тобто безперечно ці рішення пов'язані між собою, але жодної катастрофи, жодного відображення в цій цифрі якихось проблем з економікою не треба шукати, бо їх там взагалі немає", - наголосив голова комітету.

Крім того, за словами Гетманцева, у лютому ситуація нормалізувалась "адекватні цифри" і навіть падіння припинення ФОПів. Станом на 14 лютого 2025 року, наголосив Гетманцев, за попередніми даними кількість закритих ФОП становила приблизно 8 тис.

Його перший заступник Ярослав Железняк погодився з твердженням щодо невеликого впливу податкових змін на динаміку закриття ФОП та додав, що це питання стосується не Фінкомітету, а уряду, адже саме там була відновлена норма щодо відновлення сплати ЄСВ ФОПами.

Згідно з даними YouControl, у січні 2025 року було зафіксоване рекордне з квітня 2022 року зростання кількості закритих ФОПів - до 59,4 тис., що втричі перевищило показники відкритих ФОП (21,4 тис.) та майже настільки ж збільшилось порівняно з показниками припинення ФОП з груднем-2024 року (22 тис.).

Найбільше закриттів у січні-2025 зафіксовано в Харківській (5,7 тис.), Дніпропетровській (5,1 тис.), Одеській (4,5 тис.), Львівській (3,8 тис.) та Київській (3,7 тис.) областях. Щодо секторів, то найчастіше за цей період підприємці припиняли діяльність в роздрібній торгівлі - 30,5% від усіх закритих ФОПів у країні (18,1 тис. ФОПів), ІТ - 16,1% (9,6 тис. ФОПів), інших послугах - 14,8% (8,8 тис. ФОПів), транспорті і логістиці - 9,2% (5,5 тис. ФОПів), а також оптовій торгівлі – 3,9% (2,3 тис. ФОПів).

Як повідомлялось, з 1 січня 2025 року набрав чинності закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану, який передбачає підвищення з 1 січня 2025 року військового збору з 1,5% до 5%.

Теги: #січень #фоп

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