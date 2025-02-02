Українська ППО збила понад 2300 засобів повітряного нападу противника в січні

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Протягом січня 2025 року протиповітряна оборона збила понад 2300 засобів повітряного нападу росіян, повідомили Повітряні сили ВС України.

Зокрема збито: 31 крилату ракету Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»; 2 балістичні ракети «Іскандер-М»; 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 1595 ударних БпЛА типу «Shahed»; 388 розвідувальних БпЛА; 236 БпЛА інших типів.

«За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них 77 – на вогневе ураження, 79 – на винищувальне авіаційне прикриття», - йдеться у повідомлені.

Крім того, у січні 2025 року авіація знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БпЛА, райони зосередження техніки та живої сили.