Події

09:38 23.01.2023

Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

1 хв читати
Дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому

Наступна, дев'ята, зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться в лютому 2023 року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Повертаємося додому після "Рамштайн-8". З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки тяжкій роботі наших солдатів та представників. Більше довіри - більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! "Рамштайн-9" відбудеться у лютому", - написав він у твіттері у понеділок.

Теги: #лютий #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 21.01.2023
Україна задоволена результатами "Рамштайна", не всю допомогу озвучили публічно - Резніков

Україна задоволена результатами "Рамштайна", не всю допомогу озвучили публічно - Резніков

19:04 20.01.2023
Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

Генсек НАТО заявив про необхідність нарощування країнами альянсу виробництва зброї та боєприпасів

19:02 20.01.2023
На зустрічі в Рамштайні рішення про передачу танків Leopard Україні ухвалено не було - глава Міноборони Польщі

На зустрічі в Рамштайні рішення про передачу танків Leopard Україні ухвалено не було - глава Міноборони Польщі

14:50 20.01.2023
Зеленський: Коаліція може зробити танковий "Рамштайн", а потім – "Рамштайн" F-16

Зеленський: Коаліція може зробити танковий "Рамштайн", а потім – "Рамштайн" F-16

13:30 20.01.2023
ППО, танки та систематичне постачання боєприпасів - основні пріоритети Ramstein-8, повідомили в Міноборони України

ППО, танки та систематичне постачання боєприпасів - основні пріоритети Ramstein-8, повідомили в Міноборони України

13:02 20.01.2023
Зеленський на засіданні в Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко

Зеленський на засіданні в Рамштайні закликав партнерів України діяти швидко

12:43 20.01.2023
Глава Пентагону на Ramstein-8: Наразі не час знижувати темп, це вирішальний момент для України

Глава Пентагону на Ramstein-8: Наразі не час знижувати темп, це вирішальний момент для України

13:21 10.01.2023
Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня - Столтенберг

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня - Столтенберг

13:05 07.01.2023
Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

13:37 06.12.2022
Шмигаль розраховує на проведення "фінансового Рамштайну" в першому кварталі 2023 року

Шмигаль розраховує на проведення "фінансового Рамштайну" в першому кварталі 2023 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

За добу ЗС України знищили 720 окупантів, 5 танків

Зеленський: Телемарафон – це зброя проти Росії

Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують армію – Зеленський

Україна зацікавлена, щоб Борис Джонсон займався питаннями підтримки країни у світі

ОСТАННЄ

У Дніпрі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину з поліцією

Студентська збірна України здобула шість медалей на Всесвітній зимовій універсіаді в США

Кремль розпочав маргіналізацію ПВК "Вагнер" і повернувся до опори на регулярну армію та Міноборони – ISW

На зимовій сесії ПАРЄ розглянуть чотири важливі для України резолюції

Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР МО України

Уночі та вранці обстрілів зазнали дві прикордонні громади Сумщини - ОВА

СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватись у Сумську ОВА

В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови

Естонія передає Україні всі свої гаубиці

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, одна людина загинула, одну поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА