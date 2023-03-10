Інфляція в Україні в лютому знизилася до 0,7%, у річному вираженні - до 24,9%

Зростання споживчих цін в Україні у лютому 2022 року сповільнилося до 0,7% із 0,8% у січні, повернувшись до рівня грудня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

За її даними, у лютому-2022 було зафіксовано інфляцію 1,6%, тож у річному вимірі за підсумками лютого-2023 вона знизилася до 24,9% із 26% за підсумками січня і з 26,6% за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця зменшилася до 0,5% із 0,7% у січні та 0,8% у грудні, зазначив Держстат.

З урахуванням того, що в лютому 2022 року базова інфляція становила 1%%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками січня також знизилася до 22,7% із 23,3%, що трохи вище за показник минулого року в 22,6%.

Як повідомлялося, у січні Нацбанк України поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 20,8% до 18,7%, зокрема за підсумками першого кварталу очікує її зниження до 23,6%, а за підсумками першого півріччя - до 18,7%.

Уряд цього тижня також повідомив про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% із 28%.