Інтерфакс-Україна
Економіка
12:48 01.08.2025

Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

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Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

Продовольча інфляція в Україні наближається до локального піку та вже найближчим часом почне сповільнюватися завдяки надходженню на ринок нового врожаю, зниженню цін на окремі продукти харчування й збільшенню імпорту.

"Продовольча інфляція перебуває близько до локального піку та надалі почне знижуватися за категоріями як оброблених (із липня), так і сирих продуктів (із серпня) разом із надходженням на ринки нових урожаїв", -  йдеться в опублікованому Національним банком інфляційному звіті за липень 2025 року.

Регулятор пояснює, що сезонні коливання врожаїв традиційно мають помітний вплив на інфляційну динаміку впродовж року. Якщо торік урожай був слабким, то цьогоріч його обсяги достатні, аби змінити інфляційний тренд. Водночас через нестачу окремих видів продукції, яка вже вплинула на ціновий рівень, до кінця року інфляція на сирі продукти, ймовірно, залишатиметься двозначною, йдеться у звіті.

"Зокрема, ефекти весняних заморозків вплинули переважно на фрукти, ціни на які стрімко зросли й визначатимуть значний внесок у продовольчу інфляцію 2025 року. Тоді як для овочів погодні умови були сприятливими, тому ціни на них можуть навіть знизитися за підсумками року", - зазначає НБУ.

Зростання цін на сирі продукти у червні прискорилося до 28,7% у річному вимірі, хоча Національний банк очікував на його сповільнення. Такий розвиток подій пов’язаний із вичерпанням минулорічних запасів, які були обмеженими через слабкі врожаї, а також із впливом тривалого похолодання у другому кварталі, що затримало дозрівання частини сільгоспкультур, знизило їхню врожайність і погіршило очікування щодо обсягів збору в поточному сезоні. Водночас у прогнозному періоді передбачається поступове зростання врожаїв овочів і фруктів, що сприятиме уповільненню темпів зростання цін на цю категорію продукції.

"Крім того, значно збільшилися темпи подорожчання всіх видів м’яса внаслідок зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин (зокрема через спалахи АЧС), підвищення зовнішніх цін на тлі активного експорту", - коментує Нацбанк.

Також підвищені витрати виробників залишалися під впливом високих цін на ветеринарні препарати, значна частка яких імпортується з країн ЄС. Це зумовлювалося як їхньою зовнішньою вартістю, так і ослабленням обмінного курсу гривні до євро.

Ріст цін на окремі продукти стримувався за рахунок збільшення імпортних поставок. Оскільки ціни на деякі харчові товари в Україні наблизилися до рівня країн – основних торговельних партнерів, імпорт відіграє компенсуючу роль, згладжуючи негативні шоки з боку пропозиції та зменшуючи волатильність продовольчої інфляції.

"Зростання цін на оброблені продукти пришвидшилося помірно (до 18.2% р/р з 17.3% р/р у березні) та було нижчим, ніж прогнозувалося, зокрема через повільніше подорожчання молочної продукції на тлі зниження закупівельних цін на молоко", - йдеться у звіті.

Ціни на олію зростали повільніше завдяки послабленню тиску на зовнішніх ринках. Також у червні сповільнилося подорожчання хліба через повільніше зростання вартості борошна та стабільну енергетику, зокрема й очікується кращий урожай зернових. Натомість пришвидшилося зростання цін на м’ясо та безалкогольні напої, зокрема каву, через дорожчу сировину й глобальні ціни.

"Завдяки збільшенню врожаїв та нарощуванню виробництва оброблених продуктів харчування в наступні роки продовольча інфляція сповільниться до близько 3–4%", - прогнозує НБУ.

Водночас відновлення квот і імпортних мит з боку ЄС, а також збереження стабільного обсягу імпорту стримуватимуть подальше зростання цін на сирі продукти.

Теги: #інфляція #нбу

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