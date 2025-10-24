Інтерфакс-Україна
Дані щодо інфляції у США за жовтень, імовірно, не вийдуть через шатдаун - Білий дім

Уряд США, ймовірно, не зможе опублікувати дані про динаміку споживчих цін за жовтень через шатдаун, заявив Білий дім.

Призупинення фінансування не дає можливості фахівцям, які займаються підготовкою цих даних, вийти на роботу, що "позбавляє нас вкрай важливої інформації", йдеться в дописі Білого дому в соцмережі X.

У заяві наголошується також, що це перший випадок в історії, коли звіт з інфляції не буде опубліковано.

Шатдаун у США, що триває 24-й день, уже є другим за тривалістю за всю історію і може стати рекордно довгим. Оскільки найближчим часом президент Дональд Трамп вирушає в поїздку Азією, призупинення роботи уряду може тривати і в листопаді. Таким чином, є реальна ймовірність, що нинішній шатдаун поб'є попередній рекорд у 35 днів, зафіксований під час першого терміну Трампа на посаді президента.

Роботу урядових установ було призупинено 1 жовтня, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт про продовження фінансування. Документ схвалила Палата представників, проте в Сенаті республіканцям забракло голосів, а демократи поставили умову щодо збільшення субсидій на медичне обслуговування в рамках програми Affordable Care Act для 22 млн американців.

"Демократи обирають продовження шатдауну, і це, найімовірніше, призведе до того, що жовтневий звіт з інфляції не буде опубліковано, що залишить бізнес, ринки, сім'ї та Федеральну резервну систему в невизначеності", - написала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у X.

Міністерство праці США оприлюднило вересневі дані про динаміку споживчих цін у п'ятницю - з більш ніж двотижневою затримкою через шатдаун.

Зростання споживчих цін у країні минулого місяця прискорилося до 3% у річному вираженні з 2,9% у серпні.

Теги: #білий_дім #інфляція #сша

