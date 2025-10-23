Інтерфакс-Україна
Економіка
14:24 23.10.2025

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

2 хв читати
НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз інфляції в країні з 9,7% у своєму липневому макропрогнозі до 9,2% на 2025 рік та залишив оцінку інфляції на 2026 рік на попередньому рівні - 6,6%.

Згідно з повідомленням регулятора у четвер, прогноз інфляції на 2027 рік, як і раніше, також залишається на рівні 5%.

"Сповільненню інфляції сприятимуть перенесення на споживчі ціни ефектів від цьогорічних врожаїв овочів і зернових, подальше нарощування врожаїв, яке припускається прогнозом НБУ, та заходи монетарної політики, спрямовані на підтримання інтересу до гривневих активів й стійкості валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

При НБУ зазначає, що очікується часткове зменшення дисбалансів на ринку праці, яке позначиться на сповільненні темпів зростання реальних зарплат та послабленні тиску на витрати підприємств.

Водночас центробанк застерігає, що сповільнення інфляції стримуватимуть додаткові витрати підприємств на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

Крім того, НБУ додає, що споживча інфляція у вересні цього року сповільнилася до 11,9%. За його оцінками, така тенденція тривала й у жовтні. Хоча темпи зростання споживчих цін сповільнилися з випередженням липневого прогнозу, це передусім зумовлювалося розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям.

"Натомість базова інфляція знижувалася помірнішим темпом (до 11% у вересні). Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким, зокрема через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси. У результаті темпи зростання цін на низку компонентів базової інфляції знижувалися повільно (оброблені продукти харчування) або не знижувалися взагалі (послуги)", - підкреслює Нацбанк.

Крім того, в центробанку підкреслюють, що інфляційні очікування більшості груп респондентів протягом останнього кварталу не поліпшилися (за винятком банків). Хоча очікування фінансових аналітиків були відносно близькими до прогнозів НБУ, очікування інших груп респондентів залишилися підвищеними, а увага домогосподарств до теми інфляції зросла, про що свідчила статистика пошукових запитів в інтернеті.

Теги: #інфляція #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 23.10.2025
НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

14:27 23.10.2025
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

14:15 23.10.2025
НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

18:54 22.10.2025
Банки фіксують найвищий з 2015 р. приріст кредитування у гривні й планують пом’якшення умов — опитування НБУ

Банки фіксують найвищий з 2015 р. приріст кредитування у гривні й планують пом’якшення умов — опитування НБУ

16:01 09.10.2025
Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

17:39 11.09.2025
Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард

14:36 11.09.2025
Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

15:25 08.08.2025
Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

12:48 01.08.2025
Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

Продовольча інфляція близька до локального піку – прогноз НБУ

12:36 01.08.2025
Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн

Нацбанк погіршив на 2025р прогноз урожаю зернових в Україні до 57,9 млн тонн і олійних до 21 млн тонн

ВАЖЛИВЕ

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Більшість банкірів очікують збереження Нацбанком ставки 15,5%, деякі допускають зниження до 15%

ОСТАННЄ

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема СШП і карток "Мир"

ЄС заборонив нові СП і угоди з компаніями в російських ОЕЗ, включно зі "Сколково" та "Іннополісом"

ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

Удари РФ по енергетиці актуалізують питання пільг на імпорт енергообладнання, буде відкрита дискусія – Гетманцев

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026р - Свириденко

Представник України в МВФ очікує EUR100 млрд репараційного кредиту на військові потреби і EUR40 млрд у бюджет

Більшість банкірів очікують збереження Нацбанком ставки 15,5%, деякі допускають зниження до 15%

АМКУ закрив справу проти ПриватБанку на ринку еквайрингових послуг за відсутності порушень

Наглядову раду Сенс Банку очолив ексфіндиректор "Укрфінжитло" Гладишенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА