НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз інфляції в країні з 9,7% у своєму липневому макропрогнозі до 9,2% на 2025 рік та залишив оцінку інфляції на 2026 рік на попередньому рівні - 6,6%.

Згідно з повідомленням регулятора у четвер, прогноз інфляції на 2027 рік, як і раніше, також залишається на рівні 5%.

"Сповільненню інфляції сприятимуть перенесення на споживчі ціни ефектів від цьогорічних врожаїв овочів і зернових, подальше нарощування врожаїв, яке припускається прогнозом НБУ, та заходи монетарної політики, спрямовані на підтримання інтересу до гривневих активів й стійкості валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

При НБУ зазначає, що очікується часткове зменшення дисбалансів на ринку праці, яке позначиться на сповільненні темпів зростання реальних зарплат та послабленні тиску на витрати підприємств.

Водночас центробанк застерігає, що сповільнення інфляції стримуватимуть додаткові витрати підприємств на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

Крім того, НБУ додає, що споживча інфляція у вересні цього року сповільнилася до 11,9%. За його оцінками, така тенденція тривала й у жовтні. Хоча темпи зростання споживчих цін сповільнилися з випередженням липневого прогнозу, це передусім зумовлювалося розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям.

"Натомість базова інфляція знижувалася помірнішим темпом (до 11% у вересні). Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким, зокрема через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси. У результаті темпи зростання цін на низку компонентів базової інфляції знижувалися повільно (оброблені продукти харчування) або не знижувалися взагалі (послуги)", - підкреслює Нацбанк.

Крім того, в центробанку підкреслюють, що інфляційні очікування більшості груп респондентів протягом останнього кварталу не поліпшилися (за винятком банків). Хоча очікування фінансових аналітиків були відносно близькими до прогнозів НБУ, очікування інших груп респондентів залишилися підвищеними, а увага домогосподарств до теми інфляції зросла, про що свідчила статистика пошукових запитів в інтернеті.