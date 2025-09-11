Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Темпи зростання споживчих цін сповільнюються третій місяць поспіль, у серпні вони становили 13,2% порівняно з попереднім роком, що швидше за попередній прогноз Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в релізі НБУ, базова інфляція у серпні теж сповільнилася – до 11,4%.

"Така динаміка зумовлювалася кількома чинниками. Завдяки надходженню нових урожаїв помітно сповільнилася інфляція сирих продуктів. Це зі свого боку стримало зростання цін і на оброблені продукти харчування. Динаміка інших складових базової інфляції – послуг і непродовольчих товарів – теж була низхідною", - наголошує регулятор.

При цьому зазначається, що цьому посприяли як попередні заходи монетарної політики НБУ, так і послаблення дисбалансів на ринку праці. Останнє відображається у скороченні розриву між рівнем зарплат і очікуваннями шукачів роботи, а також у зростанні пропозиції робочої сили (детальніше про це – у Макроекономічному та монетарному огляді за вересень 2025 року).

Також поліпшились інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків у серпні.

"Однак очікування більшості груп респондентів залишалися на двознаковому рівні. Крім того, статистика пошукових запитів свідчила про все ще підвищений рівень уваги населення до теми інфляції", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу в четвер.

В НБУ очікують зниження інфляції й надалі. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.

Як повідомлялося, НБУ у липні втретє за цей рік погіршив прогноз інфляції за його результатами – з 8,7% до 9,7%, зокрема він очікував зниження інфляції за результатами третього кварталу з 14,3% до 13,1%. Нацбанк також погіршив прогноз інфляції й на наступний рік – з 5% до 6,7%.