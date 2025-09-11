Інтерфакс-Україна
Економіка
17:39 11.09.2025

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився, й інфляція у валютному блоці тепер перебуває на бажаному рівні, заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард на пресконференції за підсумками засідання в четвер.

При цьому Лагард знову наголосила, що регулятор не дотримується заздалегідь визначеної траєкторії зміни відсоткових ставок і завжди готовий скорегувати грошово-кредитну політику за необхідності.

На вересневому засіданні керівництво ЄЦБ ухвалило очікуване й одностайне рішення зберегти ключові відсоткові ставки на незмінному рівні. Так, ставка за депозитами в єврозоні становить 2% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка за маржинальними кредитами - 2,4%.

Після слів Лагард про завершення дезінфляційного процесу ринок різко знизив оцінку ймовірності нового зниження ставок найближчим часом. Тепер шанси на нове пом'якшення ГКП до середини наступного року оцінюються менше ніж у 50%, хоча до оголошення підсумків засідання й початку пресконференції оцінка перевищувала 60%.

Тим часом сама Лагард зазначила, що її слова інтерпретують як "яструбині", що неправильно.

"Я не "яструб" і не "голуб", я "сова", яка хоче бачити все, що відбувається, і ухвалювати рішення", - сказала вона.

Як повідомлялося, споживчі ціни в єврозоні в серпні зросли на 2,1% після підвищення на 2% у липні. Середньостроковий цільовий рівень інфляції для ЄЦБ становить 2%.

Новий прогноз регулятора передбачає, що інфляція у 2025 році становитиме 2,1%, у 2026 році - 1,7%, у 2027 році - 1,9%. ЄЦБ також підвищив оцінку зростання ВВП єврозони цьогоріч - до 1,2% з 0,9%, але очікування на наступний рік переглянуті до 1% з 1,1%, які раніше прогнозувалися.

Ризики для економіки єврозони стали більш збалансованими останнім часом, сказала Лагард.

При цьому прогнози для інфляції залишаються більш невизначеними, ніж зазвичай, за рахунок волатильної ситуації в міжнародній торгівлі, додала вона. Зокрема, знижувальним ризиком для інфляції є зміцнення євро до інших світових валют, а підвищувальним - збільшення державних видатків на інфраструктуру та оборону.

Курс євро до долара на 16:56 кч підвиується на 0,4%, до $1,1739.

Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 додає 0,4%.

Теги: #єцб #інфляція #лагард

