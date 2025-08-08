Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Державна служба статистики в липні 2025 року зафіксувала зниження споживчих цін в Україні на 0,2% – першу дефляцію з липня 2023 року після зростання цін на 0,8% у червні та 1,3% у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю на сайті.

Статвідомство нагадало, що в липні 2024 року зростання цін було нульовим, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня цього року зменшилася другий місяць поспіль – до 14,1% з 14,3% за підсумками червня, 15,9% за підсумками травня та 15,1% за підсумками квітня.

Зазначається, що у липні-2025 базова інфляція залишилася на рівні червня – 0,3%. З урахуванням того, що у липні-2024 вона становила 0,4%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 11,7% порівняно із 12,1% за підсумками червня та 12,3% – за підсумками травня.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.

Як повідомлялося, НБУ у липні втретє за цей рік погіршив прогноз інфляції за його результатами – з 8,7% до 9,7%. Окрім того, він погіршив його й на наступний рік– з 5% до 6,7%.

Інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.