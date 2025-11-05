Держстат офіційно запустив новий портал з ШІ-асистентом

Фото: https://www.microsoft.com

Державна служба статистики (Держстат) України офіційно запустила нову онлайн-платформу з асистентом на базі штучного інтелекту для швидшого пошуку даних.

"Настав час змін, перезавантаження Державної служби статистики… Саме завдяки даним ми йдемо до Євросоюзу і саме дані вкладатимуться в основу відбудови. Державна служба статистики і національна статистична система будуть інноваторами європейської статистичної спільноти. Ми будемо прикладом для колег з ЄС", - сказав очільник Держстату Арсен Макарчук під час презентації оновленого порталу в Києві в середу.

Він пояснив, що раніше Держстат працював несучасно, він потребував цифровізації для опрацювання більшого обсягу інформації, застосування нових інструментів на противагу попередньої версії сайту служби.

Наразі в роботу служби впроваджено нову систему для статистичного виробництва Sigma, що забезпечує повний цикл роботи - під збору даних, обробки, аналітики і до поширення. "Ця система вже працює і до кінця цього року перші три статистичні продукти буде реалізовано", - додав Макарчук.

Стосовно євроінтеграції він пояснив, що на дані Держстату спиратимуться і Євростат, й інші партнери під час оцінки економіки країни та інших показників, тому важливо, аби дані були доступні й для них. У зв'язку з цим буде запроваджено нові продукти та послуги.

Крім того, повідомив Макарчук, необхідно відновити та перезавантажити статистичне виробництво, оскільки воєнні дії спричинили об’єктивні збої у зборі та опрацюванні даних. Головний акцент - на переході до нових джерел даних: стратегічною метою є заміна традиційних опитувань та обстежень (які неможливо проводити у повному обсязі, зокрема на прифронтових територіях), інтеграція адміністративних даних, що дасть змогу створювати альтернативну та експериментальну статистику, наприклад, нові методології оцінки чисельності населення.

У свою чергу перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на стратегічному переході до альтернативних способів збору інформації, щоб "не напружувати громадян і бізнес". Ключовий напрям - "заміна звітності адміністративними даними": збирання інформації автоматично, а не через додаткові запити до суб’єктів.

"Я, чесно кажучи, вважаю, що все зараз можна збирати онлайн. Сьогодні вже все перетворюється в дані і є можливість збирати їх альтернативними шляхами - це заміна звітності адмінданими, це знову ж таки про те, як не збирати їх від бізнесу і громадян, це розвиток інноваційної аналітики на основі сучасних технологій", - зазначив Федоров.

Ще однією стратегічною метою є оптимізація структури Держстату та забезпечення гідного фінансового розвитку його команди. За словами міністра, Держстат має перетворитися на технологічну ІТ-компанію, де фахівці (аналітики, розробники) отримуватимуть конкурентну заробітну плату. Цього планують досягти через монетизацію сервісів служби та залучення на ринку талановитих розробників.

Серед уже зробленого: проведено аудит бізнес-процесів, розроблено концепцію цифрової трансформації за підтримки партнерів, зокрема уряду Швейцарії та Фонду "Східна Європа", ухвалено закон про офіційну статистику, розпочато розбудову хмарної інфраструктури, впроваджується ключова інформаційна система Sigma, розроблено підсистему онлайн-опитувань і оновлено сам портал.

Держстат є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України та який бере участь у формуванні державної політики у сфері статистики і забезпечує її реалізацію. Ця інституція здійснює збір, обробку й поширення статистичної інформації щодо соціальних та економічних тенденцій у суспільстві, а також бере участь у міжнародному статистичному співробітництві. Загалом вона збирає і обробляє понад 2 тис. статистичних показників, згрупованих у понад 100 наборів даних.