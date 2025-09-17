Інтерфакс-Україна
Економіка
15:35 17.09.2025

Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-червня 2025 року збільшилася на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 2 млн 965,2 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% до минулого року – до 2,86 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках збільшилася на 51,5% і становила 33 тис.

Найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини минулого року.

Суттєві обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано також у Львівській області – 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року, а також в Івано-Франківській – 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир), Закарпатській – 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир), Полтавській – 146,9 тис. кв. м (1,8 тис. квартир), Вінницькій – 130,9 тис. кв. м ("мінус" 38,7%, 2,9 тис. квартир) і Волинській – 115,2 тис. кв. м (+17,7%, 2,5 тис. квартир).

У Києві в січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва житла становила 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), що в 1,9 раза більше за показник минулого року.

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, на яких тривають (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, загальна площа нового будівництва житла в Україні у 2024 році скоротилася на 7,2% порівняно із 2023 роком – до 3,9 млн кв. м, тоді як 2023 року становила 4,2 млн кв. м, 2022-го – 6,67 млн кв. м, 2021-го – 12,7 млн кв. м.

Теги: #держстат #житло #будівництво

