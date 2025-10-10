Інтерфакс-Україна
Події
14:36 10.10.2025

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він зазначив, що більшість партнерів це підтримують, і Україна розраховує на дії.

Також президент поінформував Лагард про наслідки російської нічної атаки по енергетичній інфраструктурі.

"Зараз у різних наших регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя", - наголосив він.

Зеленський і Лагард домовилися про тісну співпрацю разом з іншими європейськими лідерами.

