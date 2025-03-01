Події

12:20 01.03.2025

Міноборони: У лютому втрати живої сили противника становили 36,5 тис. осіб, 1,4 тис. артсистем, 331 танк та 596 ББМ

2 хв читати
Міноборони: У лютому втрати живої сили противника становили 36,5 тис. осіб, 1,4 тис. артсистем, 331 танк та 596 ББМ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

У лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36570 осіб, також уражено 1415 артилерійських систем противника, підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк, знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин, повідомило Міністерство оборони України.

"За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія рф зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36570 осіб. Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій. Нагадаємо, що найбільше втрат особового складу армія рф зазнала у грудні 2024 року – 48670 убитими та пораненими", - ідеться в повідомленні на сайті відомства у суботу.

Також у оборонному відомстві проаналізували статистику бойових зіткнень та ударів окупантів.

"Упродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3274 проти 5087. Натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб", - повідомляє Міноборони.

Як зазначається, 1415 знищених та уражених артилерійських систем противника вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ – 18 стволів). Також 331 підбитих або виведених з ладу ворожих танка вистачило б на укомплектування 10 ворожих танкових батальйонів.

"Крім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії рф – 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ. Додамо, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника", - доповіли у міністерстві.

Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин, що умовно складає достатню кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ.

Наголошується, що українськи воїни уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення РФ – 3472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.

Теги: #лютий #втрати_ворога #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:33 28.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

07:20 26.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

18:40 24.02.2025
Баргилевич: Загальні втрати армії РФ у війні проти України за три роки сягнули майже 900 тис. осіб

Баргилевич: Загальні втрати армії РФ у війні проти України за три роки сягнули майже 900 тис. осіб

07:19 24.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

07:50 23.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки

Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки

12:12 22.02.2025
На півдні України за добу знищено 76 військових, 3 ворожі засоби РЕБ і 2 "Старлінки"

На півдні України за добу знищено 76 військових, 3 ворожі засоби РЕБ і 2 "Старлінки"

07:24 22.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

07:51 21.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1280 осіб та 144 од. техніки

Війська РФ за добу втратили 1280 осіб та 144 од. техніки

07:40 18.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

08:14 16.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1730 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1730 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з українською громадою у США

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений

Літак президента України летить у Лондон

У Харкові вже 7 постраждалих

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Великої Британії

Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

Весна в Україні розпочинається з мокрим снігом та дощем

У Харкові кількість постраждалих через нічну ворожу атаку БПЛА збільшилася до 12, серед них двоє дітей

Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові "фінансувати конфлікт"

Зеленський зустрівся з українською громадою у США

Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки потрібно, – Стубб

Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Одещині є загиблий та троє поранених

Армія РФ вбила чотирьох жителів Донеччини за минулу добу, шестеро дістали поранень

У Покровську через ворожі обстріли поранено двох цивільних

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА