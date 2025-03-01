Міноборони: У лютому втрати живої сили противника становили 36,5 тис. осіб, 1,4 тис. артсистем, 331 танк та 596 ББМ

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У лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36570 осіб, також уражено 1415 артилерійських систем противника, підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк, знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин, повідомило Міністерство оборони України.

"За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія рф зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36570 осіб. Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій. Нагадаємо, що найбільше втрат особового складу армія рф зазнала у грудні 2024 року – 48670 убитими та пораненими", - ідеться в повідомленні на сайті відомства у суботу.

Також у оборонному відомстві проаналізували статистику бойових зіткнень та ударів окупантів.

"Упродовж лютого, у порівнянні з січнем, дещо зменшилась кількість бойових зіткнень: 3274 проти 5087. Натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб", - повідомляє Міноборони.

Як зазначається, 1415 знищених та уражених артилерійських систем противника вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ – 18 стволів). Також 331 підбитих або виведених з ладу ворожих танка вистачило б на укомплектування 10 ворожих танкових батальйонів.

"Крім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії рф – 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ. Додамо, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника", - доповіли у міністерстві.

Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин, що умовно складає достатню кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ.

Наголошується, що українськи воїни уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення РФ – 3472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.