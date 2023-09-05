У МЗС закликають світ рішуче засудити антисемітські висловлювання Путіна

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що висловлювання президента РФ Володимира Путіна є "черговим проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт", і закликають світ рішуче засудити ці висловлювання, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"ЗМІ: Владімір Путін пов’язав єврейське походження президента України з героїзацією нацизму. Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

Раніше Путін заявляв, що "етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, а це знищення півтора мільйона людей".

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що російський президент живе у своєму світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності. Це означає, що він повністю недієздатний і з ним неможливо домовитися.