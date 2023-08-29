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03:14 29.08.2023

Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, озвученими на зустрічі з російською католицькою молоддю

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Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, озвученими на зустрічі з російською католицькою молоддю

Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав висловив стурбованість з приводу слів Папи Римського Франциска, сказаних у ході виступу на Х Всеросійському дні католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня, про "велику Росію Петра І, Катерини тієї імперії — великої, освіченої, країни великої культури та великої гуманності", назвавши їх найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього націоналізму РФ.

"З великим болем і занепокоєнням ми дізналися слова, присвоєні Його Святості Папі Франциску на онлайн-зустрічі з російською католицькою молоддю 25 серпня 2023 року в Санкт-Петербурзі. Ми сподіваємося, що ці слова Святого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим більше підтримки імперіалістичних амбіцій Росії", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті УГКЦ.

В УГКЦ заявили, що приклади, наведені Франциском, суперечать його науці про мир і наголосили на небезпеці, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка націоналізму та імперіалізму, котрий спричинив війну в Україні.

"Як Церква ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча повинні категорично засуджувати такий спосіб "бути російськими"", - йдеться у заяві.

Відповідно до неї, УГКЦ очікує від Святого Престолу пояснення цієї ситуації, а також єпископи сподіваються особисто поговорити з Папою Римським, у рамках візиту до Риму до Синоду.

"У нас буде можливість зустріти Його Святість і особисто донести до нього сумніви та біль українського народу, довіряючи його батьківській турботі про нього", - зазначається у повідомленні.

Тим часом Апостольська нунціатура в Україні "рішуче" спростовує подібні інтерпретації слів Папи Римського, "оскільки Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму у всіх народах та ситуаціях. 25 серпня слід інтерпретувати на цьому ж світі".

 

 

Теги: #рф #угкц #україна #франциск #позиція #висловлювання

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