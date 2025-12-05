Загинула дитина і троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів у Дніпропетровській області

Фото: https://www.facebook.com/

Загинула дитина і троє цивільних отримали травми й поранення внаслідок ворожих атак по Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Два райони області були атаковані ворогом. На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Щирі співчуття родині. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений", - написав Гайваненко у Телеграм.

Також за його інформацією ворог атакував FPV-дронами та обстріляв з артилерії та РСЗВ "Град" Нікопольський район. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.