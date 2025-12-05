Інтерфакс-Україна
Події
08:30 05.12.2025

Загинула дитина і троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів у Дніпропетровській області

1 хв читати
Загинула дитина і троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів у Дніпропетровській області
Фото: https://www.facebook.com/

Загинула дитина і троє цивільних отримали травми й поранення внаслідок ворожих атак по Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Два райони області були атаковані ворогом. На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Щирі співчуття родині. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений", - написав Гайваненко у Телеграм. 

Також за його інформацією ворог атакував FPV-дронами та обстріляв з артилерії та РСЗВ "Град" Нікопольський район. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 04.12.2025
Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

Окупанти атакували дронами Городню Чернігівської області, двоє цивільних поранені

20:21 04.12.2025
Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

Восьмеро людей дістали поранень в Херсонській області внаслідок російських обстрілів - прокуратура

08:56 04.12.2025
Уже семеро постраждалих в Одесі

Уже семеро постраждалих в Одесі

07:20 04.12.2025
ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

07:18 04.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

08:03 03.12.2025
Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

08:23 02.12.2025
ОВА: Росіяни протягом доби завдали атак по 20 населених пунктах Запорізької області

ОВА: Росіяни протягом доби завдали атак по 20 населених пунктах Запорізької області

21:24 01.12.2025
Окупанти вдарили дроном по авто з цивільними на Харківщині, двоє людей поранено

Окупанти вдарили дроном по авто з цивільними на Харківщині, двоє людей поранено

20:46 01.12.2025
"Шахеди" атакували промислову інфраструктуру в Миколаєві

"Шахеди" атакували промислову інфраструктуру в Миколаєві

19:38 01.12.2025
Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Переговори української делегації в США продовжаться і Україна готова до будь-якого розвитку подій

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

ОСТАННЄ

Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському Донецької області - DeepState

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Удари РФ по енергетиці залишили без світла споживачів в чотирьох областях – Міненерго

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

Бійці ГУР за два тижні знищили 8 ворожих цілей у Криму, зокрема бомбардувальник та радари

На Бессарабському ринку завершують підготовку до запуску гастрономічного проєкту "Бессарабка. Ринок їжі" - ЗМІ

Сили безпілотних систем уразили за добу 1234 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА