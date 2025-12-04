Інтерфакс-Україна
Події
10:10 04.12.2025

Макрон на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав Китай приєднатися до мирного врегулювання в Україні

Фото: Фото АР

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном у четвер вранці в рамках триденного державного візиту, присвяченого торгівлі та дипломатії, повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що французький лідер прагне залучити Пекін до тиску на Росію з метою досягнення перемир’я з Україною після недавнього сплеску дипломатичної активності навколо мирного плану, ініційованого США.

"Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного порядку, який приніс миру у світі на десятиліття, і в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще більш важливим, ніж будь-коли", – заявив Макрон у четвер.

"Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику, до наших зусиль, спрямованих на те, щоб якомога швидше досягти хоча б перемир’я у вигляді мораторію на удари по критичній інфраструктурі", – додав він він.

Сі не відповів на заклик Франції, але заявив, що "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", і закликав до укладення мирної угоди, яку приймуть усі сторони.

Китай надає Росії потужну дипломатичну підтримку з моменту її вторгнення в Україну, а також надає економічну допомогу шляхом збільшення обсягів торгівлі.

Сі закликав до зміцнення політичної довіри з Францією шляхом взаємної підтримки та демонстрації "незалежності" кожної зі сторін.

"Незалежно від того, як змінюється зовнішнє середовище, обидві сторони як великі держави повинні завжди демонструвати незалежність і стратегічне бачення, виявляти взаєморозуміння і взаємну підтримку один одного в основних питаннях і важливих критичних проблемах. Китай і Франція повинні продемонструвати своє почуття відповідальності, підняти високо прапор багатосторонності ... і твердо стояти на правильній стороні історії", – сказав він.

Теги: #україна #макрон #війна #сі_цзіньпін

