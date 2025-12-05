08:22 05.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1234 ворожі цілі
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1234 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.
Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 431 одиниця особового складу, з яких 217 – ліквідовано; 59 точок вильоту пілотів БпЛА; 3 танки; 11 артилерійських систем; 32 мотоцикли; 104 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".
" Загалом упродовж грудня (01–04.12) знищено/уражено 4017 цілей, з них 1481 – особовий склад противника", - повідомили СБС.