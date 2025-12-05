Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 167 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці.

"Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб