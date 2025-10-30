Інтерфакс-Україна
13:51 30.10.2025

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Я не бачу інтересу до української мови від державних чиновників

Генеральний директор StarLihgtMedia Олександр Богуцький заявляє, що не бачить інтересу до української мови від державних чиновників.

"Я вважаю, що в День української мови українська мова має бути стрижнем формування нової якості, нової України, яка би мала би постати після цієї війни. Але я не бачу цього інтересу до української мови насамперед від державних чиновників", - сказав він на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Він зазначив, що приватний бізнес - це приватний бізнес, але все ж вони стараються і багато інвестують в повністю україномовний контент.

Богуцький також зазначив, що на сьогодні серед країн перебування великої кількості українців, на жаль, немає попиту на україномовний контент.

Як повідомлялося, генеральний директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук заявляє, що за останні років 5-6 держава повністю перестала боротися з піратством, хоча українці починають звикати платити за контент. Також на його думку, Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за один рік.

