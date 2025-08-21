Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

РФ може висувати будь-які вимоги до України, щоб ускладнювати мирний процес, але державною мовою України є українська, наголосив президент Володимир Зеленський, коментуючи висловлені російської стороною передумови для укладання мирної угоди.

"У нас є державна мова – українська. РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Як повідомлялося, РФ вимагає від Збройних сил України повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, а також вимагає офіційного статусу російської мови та дозволу на необмежену діяльність РПЦ в Україні в якості своїх умов для укладання мирного договору, обговорених під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкориджі на Алясці.