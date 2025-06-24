МЗС України: Заборона РФ вивчення української мови в школах на ТОТ України – черговий вияв геноцидної політики

Міністерство закордонних справ України розцінює рішення влади РФ про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України як черговий вияв геноцидної політики Москви.

"Імперська Росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності", - йдеться у коментарі, опублікованому на сайті МЗС.

В міністерстві нагадали, що протягом століть Московія намагалася заборонити українську мову загалом понад 130 разів. Зрештою автори цих спроб згинули разом зі своїми указами, циркулярами та доносами, а українська мова пережила всіх гнобителів. "Так само зійдуть на пси сучасні спроби продовжити царські репресії та сталінський лінгвоцид", - йдеться у документі.

"Російським шовіністам, які вирішили вчергове "заборонити" українське слово на Херсонщині можемо відповісти словами великого уродженця Херсонщини Миколи Куліша: "Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!" Сьогодні українська мова не беззбройна. За нею — сила українського війська та зброї. Тому всі російські "заборони" такі ж бутафорні та тимчасові, як і російська окупація", - акцентували у зовнішньополітичному відомстві.