Переважна більшість книжок в Україні видається державною мовою - Держкомтелерадіо

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що переважна більшість книжок в Україні видається державною мовою.

"Менше ніж за півроку було одержано 8422 примірників книг і брошур. Станом на 24 червня 2025 року фахівці Книжкової палати внесли до бібліографічного реєстру 6 318 друкованих одиниць видань, загальний тираж яких складає 12 747,9 тис. примірників. Переважна більшість зареєстрованих книг і брошур випущено українською мовою, близько 10 відсотків до загальної кількості – іншими мовами", - йдеться у повідомленні Комітету.

Відзначається, що частка книг російською мовою за назвами складає 106 видань, або 1,7% до загальної кількості зареєстрованих книжок і брошур в 2025 році, за тиражами - 0,3%.

"Це менше ніж за відповідний період 2023 року та 2024 року, що свідчить про дотримання переважної більшості видавців закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також про зменшення попиту в українському суспільстві на книги мовою держави-агресора", - додали у відомстві.