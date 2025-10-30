Інтерфакс-Україна
Телеком
13:36 30.10.2025

За останні 5-6 років держава повністю перестала боротися з піратством - гендиректор "1+1"

Фото: https://www.facebook.com/media.1plus1

За останні років п’ять-шість держава повністю перестала боротися з піратством, хоча українці починають звикати платити за контент, заявляє генеральний директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

"Піратство. За останні 10 років є гарний тренд, що українці починають звикати платити за контент, різні ліцензійні збори. Ця вся цифровізація гарно працює. Але за останні років п’ять-шість держава повністю перестала боротися з піратством", - сказав він на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Він зазначив, що цього року Національній раді з питань телебачення та радіомовлення вдалося організувати роботу з телеком-операторами і провайдерами інтернету, заблоковано більше як 250 провайдерів такого контенту.

"Але це крапля в морі. Це має бути регулярна і системна робота. І державні органи, і Поліція і СБУ, вони це можуть зробити, але якщо на часі. Але якщо то не на часі, то люди будуть користуватися безкоштовним російським", - додав він.

Теги: #пахольчук #піратство

