Події

10:31 02.03.2022

Російські кораблі вимагають від цивільного судна зайти в небезпечну зону Чорного моря - Генштаб ЗСУ

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Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що російські кораблі вимагають від цивільного судна зайти в небезпечну зону Чорного моря.

"З метою безпеки цивільного судноплавства Військово-Морськими силами ЗС України було закрито судноплавство у північно-західному районі Чорного моря. Водночас російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів РФ, намагаючись прикриватися життями цивільних... ВМФ РФ - пірати 21 століття", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Зокрема, станом на 2 березня кораблі РФ вимагають від цивільного судна HELT зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом, інакше кораблі РФ погрожують відкрити по судну HELT вогонь.

У Генштабі нагадують, що за час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ вже обстріляв два цивільні судна і два судна російські окупанти захопили в полон (зокрема пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію).

Джерело: https://www.facebook.com/100069092624537/posts/262910039355415/?d=n

Теги: #рф #море #піратство
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