Генсек ООН засудив напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив відновлені напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі.

"Я рішуче засуджую нещодавнє відновлення нападів хуситів на цивільні судна в Червоному морі. ООН залишається відданою ширшим зусиллям з деескалації в регіоні та сталому та мирному врегулюванню конфлікту в Ємені", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1943778028301013462