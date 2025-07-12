02:13 12.07.2025
Генсек ООН засудив напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив відновлені напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі.
"Я рішуче засуджую нещодавнє відновлення нападів хуситів на цивільні судна в Червоному морі. ООН залишається відданою ширшим зусиллям з деескалації в регіоні та сталому та мирному врегулюванню конфлікту в Ємені", - написав він в соцмережі Х.
Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1943778028301013462