Інтерфакс-Україна
Події
02:13 12.07.2025

Генсек ООН засудив напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі

1 хв читати

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив відновлені напади хуситів на цивільні судна в Червоному морі.

"Я рішуче засуджую нещодавнє відновлення нападів хуситів на цивільні судна в Червоному морі. ООН залишається відданою ширшим зусиллям з деескалації в регіоні та сталому та мирному врегулюванню конфлікту в Ємені", - написав він в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1943778028301013462

Теги: #гуттеріш #оон #хусити #море

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 11.07.2025
Україна готова продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку – Сибіга на зустрічі з ФАО

Україна готова продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку – Сибіга на зустрічі з ФАО

18:46 10.07.2025
Верховний комісар ООН Гранді: українські біженці тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб

Верховний комісар ООН Гранді: українські біженці тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб

12:12 09.07.2025
Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

19:15 05.07.2025
Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

06:42 19.06.2025
Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

05:58 13.06.2025
Проєкт спрямований на боротьбу із забрудненням Чорного моря стартував у Стамбулі

Проєкт спрямований на боротьбу із забрудненням Чорного моря стартував у Стамбулі

06:41 11.06.2025
Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

08:29 21.05.2025
Філіппіни та США провели спільні морські навчання у Південнокитайському морі

Філіппіни та США провели спільні морські навчання у Південнокитайському морі

06:16 21.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

20:29 06.05.2025
Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

ВАЖЛИВЕ

Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

Сенатор Грем закликав стежити за новинами про продаж зброї і арештовані російські активи - ЗМІ

Сенатор Грем закликав стежити за новинами стосовно продажу зброї і арештованих російських активів

Уряд представить у понеділок нові рішення шодо виплат матерям і забезпечення школярів – Зеленський

Зеленський оприлюднив плани на візит спецпредставника Трампа в Україну

ОСТАННЄ

Пісторіус заявив, що його країна не постачатиме Україні ракети великої дальності Taurus – ЗМІ

Ворожі БпЛА атакували промислове підприємство в Чугуєві - мер

Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

МАГАТЕ зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю

Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Сумській області – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

Сенатор Грем закликав стежити за новинами про продаж зброї і арештовані російські активи - ЗМІ

Сенатор Грем закликав стежити за новинами стосовно продажу зброї і арештованих російських активів

Уряд представить у понеділок нові рішення шодо виплат матерям і забезпечення школярів – Зеленський

Зеленський оприлюднив плани на візит спецпредставника Трампа в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА