Генсек ООН: прогрес у досягненні припинення вогню в Україні залишається болісно повільним та не можна втрачати нинішній дипломатичний імпульс

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до повного, всеохоплюючого та сталого припинення вогню в Україні та наголосив на важливості не втратити "нинішній дипломатичний імпульс".

"Прогрес у досягненні вкрай необхідного припинення вогню та міцного мирного врегулювання залишається болісно повільним. Кожен день продовження бойових дій підриває шанси на успіх дипломатії та збільшує небезпеку подальшої ескалації", - сказав він на засіданні Радбезу ООН щодо миру та безпеки України у вівторок.

Гутерріш привітав прямі переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі, "які призвели до повернення сотень військовополонених".

За словами генсека ООН, ці зустрічі "також допомогли відкрити канали для вирішення інших нагальних гуманітарних проблем, включаючи долю затриманих українських цивільних осіб та їхніх викрадених дітей".

"Ми не можемо дозволити собі втратити нинішній дипломатичний імпульс, яким би крихким він не був. Чим довше триває ця війна, тим більш руйнівними будуть її наслідки для всіх. Тому я повторюю свій заклик до повного, всеохоплюючого та сталого припинення вогню, припинення вогню, яке прокладе шлях до справедливого, всеохоплюючого та тривалого миру, миру, що відповідає Статуту ООН, міжнародному праву та відповідним резолюціям ООН", - сказав Гутерріш.

За його словами, ООН прагне всебічно підтримувати всі суттєві зусилля, спрямовані на припинення війни та побудову майбутнього, що сповнене гідності, безпеки та миру для всіх.