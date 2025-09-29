Судно з Нідерландів загорілося в Аденській протоці внаслідок атаки хуситів

Судно під нідерландським прапором у понеділок зазнало атаки хуситів в Аденській затоці, повідомляє агентство Associated Press (AP).

"У результаті ракетної атаки єменських хуситів на судні в Аденській затоці сталася сильна пожежа", - ідеться в повідомленні. "До місця події прямує військовий корабель", - зазначає AP. Повідомлень про постраждалих поки що не надходило.

За інформацією агентства, атаки зазнало вантажне судно Minervagracht під прапором Нідерландів.

За даними Центру морської інформації, це судно вже ставало мішенню хуситів. Тоді спроба обстрілу не вдалася.