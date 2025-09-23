Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 14 000 мирних жителів, включаючи сотні дітей, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Критично важлива цивільна інфраструктура руйнується з тривожною регулярністю. А кількість російських ракет та безпілотників, що вражають українські міста та селища, досягла рекордних рівнів. В результаті, за останні місяці спостерігається одна з найбільших кількостей жертв серед цивільного населення з початку війни. Загалом в Україні загинуло понад 14 000 мирних жителів, включаючи сотні дітей", - сказав він на засіданні Радбезу ООН щодо миру та безпеки України у вівторок.

Гутерріш зазначив, що понад 36 тис. мирних мешканців отримали поранення, що є лише підтвердженими цифрами.

В ООН зазначили, що в Україні доступ до води, електроенергії, охорони здоров'я та освіти був серйозно порушений через атаки РФ. Так, масовані удари по енергетичній інфраструктурі "загрожують занурити мільйони людей у темряву та холод, оскільки вони стикаються з вимушеною зимою під час війни".

Крім того, як наголосив генсек, загроза ядерним об'єктам залишається глибоко стурбованою, особливо на Запорізькій атомній електростанції.

"Я закликаю донорів збільшити свій внесок у план гуманітарного реагування для тих, хто постраждав від війни в Україні та в усьому регіоні. І я закликаю всі сторони забезпечити безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до найбільш вразливих, де б вони не знаходилися", - закликав Гутерріш.