17:05 28.08.2025

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні та закликав до припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує нічні ракетні атаки та атаки безпілотників Російської Федерації на українські міста, внаслідок яких загинуло та було поранено багато мирних жителів, зокрема дітей.

Про це йдеться у заяві речника генсека Стефана Дюжарріка.

"Внаслідок атак також було пошкоджено приміщення дипломатичних делегацій та офісів у столиці Києві. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними та мають бути негайно припинені", - заявили в ООН.

Генеральний секретар повторив свій заклик до припинення вогню, яке "призведе до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру в Україні – такого, що повністю підтримуватиме суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".

