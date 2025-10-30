Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

На думку генерального директора "1+1 media" Ярослава Пахольчука, Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за один рік.

"Я думаю, Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за один рік. Ми цю індустрію втратили", - сказав він на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

За його словами, виробництво такого контенту неймовірно дороге, а на ринку немає відповідних фахівців.

Водночас він зазначив, що можна стимулювати співпрацю з міжнародними виробниками щодо перекладу їх контенту.

"Чому не надати підтримку, щоб йшов цей дубляж більш активно? Ми можемо якось його стимулювати й підтримувати", - наголосив Пахольчук.

Як повідомлялося, раніше у жовтні "Суспільне мовлення" повідомило, що презентувало першу цифрову платформу для дітей "Бробакс" за прототипом OTT. У додатку вже зібрано понад 250 годин українського контенту - мультсеріали та повнометражні фільми, пізнавальні програми, аудіоказки, а також мультфільми з перекладом жестовою мовою. Наразі додаток працює в тестовому режимі та буде оновлюватись.