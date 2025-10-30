Інтерфакс-Україна
Події
12:56 30.10.2025

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

1 хв читати
Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

На думку генерального директора "1+1 media" Ярослава Пахольчука, Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за один рік.

"Я думаю, Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за один рік. Ми цю індустрію втратили", - сказав він на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

За його словами, виробництво такого контенту неймовірно дороге, а на ринку немає відповідних фахівців.

Водночас він зазначив, що можна стимулювати співпрацю з міжнародними виробниками щодо перекладу їх контенту.

"Чому не надати підтримку, щоб йшов цей дубляж більш активно? Ми можемо якось його стимулювати й підтримувати", - наголосив Пахольчук.

Як повідомлялося, раніше у жовтні "Суспільне мовлення" повідомило, що презентувало першу цифрову платформу для дітей "Бробакс" за прототипом OTT. У додатку вже зібрано понад 250 годин українського контенту - мультсеріали та повнометражні фільми, пізнавальні програми, аудіоказки, а також мультфільми з перекладом жестовою мовою. Наразі додаток працює в тестовому режимі та буде оновлюватись. 

Теги: #анімація #пахольчук #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 30.10.2025
Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

20:33 27.10.2025
Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

19:04 27.10.2025
Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

Польща будує три заводи для виробництва великокаліберних снарядів

20:01 25.10.2025
Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

14:51 20.10.2025
Українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

Українська компанія "Генерал Черешня" повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

14:55 17.10.2025
Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 9 міс. наростило обсяг виробництва на третину

Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 9 міс. наростило обсяг виробництва на третину

13:22 16.10.2025
Sunvita Group вдвічі наростила виробництво валиків для чищення поверхонь

Sunvita Group вдвічі наростила виробництво валиків для чищення поверхонь

11:33 08.10.2025
Виробник хумусів Yofi зупинив роботу після російського обстрілу

Виробник хумусів Yofi зупинив роботу після російського обстрілу

12:30 07.10.2025
Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

16:51 06.10.2025
Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

ОСТАННЄ

JYSK відкрив 111-й магазин в Україні під Львовом

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Ворог завдав удару по АЗС у Сумах, поранено четверо людей

Бережна: Програма "1000 годин контенту" буде важливим елементом просування і утвердження української мови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА