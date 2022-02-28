Україна попереджає про піратську діяльність ВМФ Росії

Збройна агресія Росії проти України на морському напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах та виключній морській економічній зоні України, заявляє Міністерство закордонних справ України.

"У зв'язку з актами піратства ВМФ РФ і його розбійними діями на морі щодо цивільних суден, що тривають, Україна закликала всіх національних і іноземних мореплавців і судновласників дотримуватися граничної безпеки в Чорному і Азовському морях", – наголошується в документі.

Відповідне "навігаційне повідомлення" поширене Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

Україна закликає держави-партнери засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі та належним чином відреагувати, щоб припинити морський розбій Росії.

МЗС нагадав, що піратськими актами ВМФ РФ було захоплено пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна", судно "Принцеса Ніколь".