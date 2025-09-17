Інтерфакс-Україна
Події
19:35 17.09.2025

Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

2 хв читати
Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

Правоохоронці повідомили трьом посадовцям держпідприємства "Ліси України" та підряднику про підозри у розтраті бюджетних коштів на загальну суму у 4,3 млн грн, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у розтраті грошей держпідприємства виконавчому директору ДП "Ліси України", а також двом керівникам департаментів під час закупівлі мобільних телефонів (ч. 5 ст. 191 КК України). Встановлено, що посадовці ініціювали закупівлю 2,5 тис. захищених мобільних телефонів для потреб підрозділів підприємства. При цьому ринок цін на телефони належним чином не досліджували, чи можна купити такі телефони безпосередньо в українського виробника, не поцікавились", -зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Відтак підприємство закупило телефони українського виробництва у посередника, що пропонував ціну, на 30% вищу від реальної вартості. Внаслідок таких дій ДП "Ліси України" переплатило за телефони майже 2,7 млн грн.

"Наразі досудове розслідування звершено, підозрювані знайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого його скерують до суду", - зазначили в прокуратурі.

Крім того, в іншому кримінальному провадженні прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості цьому ж виконавчому директору ДП "Ліси України", який організовував закупівлю тракторів для філій держпідприємства (ч. 2 ст. 367 КК України). Також підозру за фактом заволодіння грошима держпідприємства отримав керівник фірми - постачальника техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

"Встановлено, що технічні характеристики тракторів, які закупили, не відповідали вимогам тендерної документації. Приватне товариство задля перемоги в тендері внесло неправдиві відомості у свою тендерну пропозицію. Виконавчий директор ДП "Ліси України", не проконтролювавши технічних характеристик тракторів, підписав договір поставки. Відповідно до висновків експертиз, сума збитків держпідприємства становить понад 1,6 млн грн", - наголошують правоохоронці.

У цьому ж кримінальному провадженні готується ще одне повідомлення про підозру постачальнику техніки, який вніс в документи неправдиві технічні характеристики тракторів заради перемоги у тендері та подальшого прикриття своєї злочинної діяльності.

 

Теги: #київ #чиновники #розтрата

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 17.09.2025
У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

09:24 17.09.2025
Голова Європарламенту прибула в Київ

Голова Європарламенту прибула в Київ

15:11 16.09.2025
Роботи з будівництва 4ї лінії метро в Києві почнуться після будівництва з’їзду з нового Подільского мосту – КМДА

Роботи з будівництва 4ї лінії метро в Києві почнуться після будівництва з’їзду з нового Подільского мосту – КМДА

18:14 15.09.2025
Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

21:36 13.09.2025
У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі

У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі

02:14 13.09.2025
Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

16:17 12.09.2025
Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

Залишки ракети з бойовою частиною знайшли на соняшниковому полі на Київщині - ДСНС

15:56 12.09.2025
В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

В Києві було зареєстровано 8 неіснуючих ліцеїв для фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних - СБУ

10:57 12.09.2025
Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

09:27 12.09.2025
Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Зеленський: план А – закінчити війну

ОСТАННЄ

МЗС України нагадало прочанам-хасидам про неможливість гарантувати безпеку

Зеленський призначив суддею КС голову його науково-консультативної ради Барабаша

Кабмін ліквідував робочу групу з відшкодування завданих окупацією втрат і ще дві міжвідомчі комісії

Електропостачання знеструмленої через ворожий удар Дергачівської громади на Харківщині відновлено

Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління ПФУ

Кабмін пропонує запровадити базову соцдопомогу з 1 січня 2026р

Рекрутинг бійців серед корінних народів РФ розпочали ГУР та Lobby X

Кабмін призначив екскерівницю "Українських гідромеліоративних систем" Овчаренко заступником міністра економіки

Кабмін дозволив використовувати кошти з "Пакунку школяра" на книги з 1 жовтня - Свириденко

Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА