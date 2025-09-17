Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

Правоохоронці повідомили трьом посадовцям держпідприємства "Ліси України" та підряднику про підозри у розтраті бюджетних коштів на загальну суму у 4,3 млн грн, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у розтраті грошей держпідприємства виконавчому директору ДП "Ліси України", а також двом керівникам департаментів під час закупівлі мобільних телефонів (ч. 5 ст. 191 КК України). Встановлено, що посадовці ініціювали закупівлю 2,5 тис. захищених мобільних телефонів для потреб підрозділів підприємства. При цьому ринок цін на телефони належним чином не досліджували, чи можна купити такі телефони безпосередньо в українського виробника, не поцікавились", -зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Відтак підприємство закупило телефони українського виробництва у посередника, що пропонував ціну, на 30% вищу від реальної вартості. Внаслідок таких дій ДП "Ліси України" переплатило за телефони майже 2,7 млн грн.

"Наразі досудове розслідування звершено, підозрювані знайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого його скерують до суду", - зазначили в прокуратурі.

Крім того, в іншому кримінальному провадженні прокурори повідомили про підозру у службовій недбалості цьому ж виконавчому директору ДП "Ліси України", який організовував закупівлю тракторів для філій держпідприємства (ч. 2 ст. 367 КК України). Також підозру за фактом заволодіння грошима держпідприємства отримав керівник фірми - постачальника техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

"Встановлено, що технічні характеристики тракторів, які закупили, не відповідали вимогам тендерної документації. Приватне товариство задля перемоги в тендері внесло неправдиві відомості у свою тендерну пропозицію. Виконавчий директор ДП "Ліси України", не проконтролювавши технічних характеристик тракторів, підписав договір поставки. Відповідно до висновків експертиз, сума збитків держпідприємства становить понад 1,6 млн грн", - наголошують правоохоронці.

У цьому ж кримінальному провадженні готується ще одне повідомлення про підозру постачальнику техніки, який вніс в документи неправдиві технічні характеристики тракторів заради перемоги у тендері та подальшого прикриття своєї злочинної діяльності.