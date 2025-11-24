Членство України в ЄС та НАТО мають бути елементами гарантій її безпеки - Стефанчук

Членство України в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі має бути елементами гарантій її безпеки, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Членство України в Європейському Союзі та НАТО теж мають бути елементами як гарантій безпеки України, так і мирного плану", - заявив Стефанчук, відкриваючи 4-й парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи у Стокгольмі (Швеція) у понеділок.

За словами спікера, справедливим буде використання російських заморожених активів, тому що це ціна за агресію, забрані життя, за руйнування.

"Ми щиро віримо, що 18-19 грудня Рада Європейського Союзу прийме з цього приводу справедливе рішення," - сказав Стефанчук.

Він окреслив українські червоні лінії мирного плану, "за які ніхто не має права зайти ані фізично, ані юридично, ані морально".

"Жодного правового визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень щодо сил оборони України. Жодного вето на право України обирати майбутні альянси", - підкреслив спікер українського парламенту.

Стефанчук зазначив, що будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на дуже зрозумілому принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Він також нагадав, що українці ніколи не відмовлялися від власної мови, від своєї віри, від національної ідентичності.

"Від першого дня війни Україна прагне миру, який поважає нашу незалежність, наш суверенітет і нашу гідність. Україна готова до змістовних перемовин щодо завершення війни, включаючи на рівні лідерів", - наголосив Стефанчук.

Джерело: https://youtu.be/X0BT17xsWtQ