Сибіга відкрив п’ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку, присутня рекордна кількість лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкрив 5-й саміт міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

"Рекордна кількість лідерів та високопосадовців: 54 країни, 7 міжнародних організацій, всі континенти та регіони світу. Це свідчить не тільки про підтримку України, але й про рішучу підтримку найважливішого принципу ООН – територіальної цілісності держав", - заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що з 2014 року Генеральна Асамблея прийняла два десятки принципових рішень щодо суверенітету та територіальної цілісності України. За його словами, сьогоднішній саміт "підтверджує істину: Крим – це Україна".

"Найголовніше, що цей саміт надсилає потужний сигнал надії українцям у Криму, кримським татарам, усім, хто не втрачає надії на відновлення справедливості. Цей саміт підтверджує істину. Крим – це Україна, - наголосив глава МЗС.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники саміту обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.

"Саме з окупації Кримського півострова розпочалося російське вторгнення в Україну, і лише з його звільненням та реінтеграцією може бути відновлений справедливий і тривалий мир", - наголосили у відомстві.