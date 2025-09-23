Інтерфакс-Україна
Політика
15:44 23.09.2025

П’ятий саміт Кримської платформи відбудеться у середу у Нью-Йорку - МЗС

1 хв читати
У середу, 24 вересня, у Нью-Йорку, в рік 80-ї річниці Організації Об’єднаних Націй, відбудеться П’ятий Саміт Кримської платформи, який збере світових лідерів, представників міжнародних організацій, парламентів, експертних кіл та громадянського суспільства.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму. "Саме з окупації Кримського півострова розпочалося російське вторгнення в Україну, і лише з його звільненням та реінтеграцією може бути відновлений справедливий і тривалий мир", - наголосили у відомстві.

Теги: #кримська_платформа #саміт #мзс

