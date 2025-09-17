Інтерфакс-Україна
Події
14:16 17.09.2025

Сибіга запросив всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту Кримської платформи 24 вересня в Нью-Йорку

1 хв читати
П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи відбудеться 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Одним із ключових заходів у нашому порядку денному буде П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Саміт, який відбудеться в 80-ту річницю ООН, підтвердить глобальну прихильність цілям і принципам Статуту ООН: суверенітету, територіальній цілісності держав і миру. Саміт підтвердить тверду позицію Генеральної Асамблеї ООН щодо дотримання Статуту в контексті агресії Росії та спроби анексії території України", - написав Сибіга на соціальній платформі Х у середу.

Очільник МЗС зазначив, що з 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій, в яких підтверджується, що Крим є частиною України.

"Ми запрошуємо всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, виступити на захист Статуту та сприяти встановленню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН", - наголосив Сибіга.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до проведення саміту Кримської платформи та саміту щодо повернення викрадених та депортованих Росією українських дітей на полях Генасамблеї ООН наприкінці вересня.

Теги: #кримська_платформа #саміт #сибіга

