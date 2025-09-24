Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів, необхідно діяти так, що вона знала, що їй цього не пробачать, заявив президент України Володимир Зеленський.

"З Криму Росія повернулася до своєї старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів. Дорогі друзі, ми маємо пам'ятати, що таке Крим, ми маємо діяти так, щоб Росія знала, що ми пам'ятаємо, що ми не пробачимо, що ми боремося за міжнародне право і базові права людини і переможемо", - сказав Зеленський під п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи в межах Генасамблеї ООН.

Він зазначив, що у заході беруть участь 60 учасників, і подякував усім, хто підтримує і виходить за межі санкцій у відповідь на війну Росії.

"Важливо швидко координувати санкції, наші кроки з партнерами та їхні кроки між собою. Ми вживаємо заходів, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на одну велику військову базу. Ми мусимо це робити, щоб захистити життя наших людей", - наголосив президент.

За його словами, українські дальні БпЛА є точними, а тиск на логістику Росії дає результати.

"Російська військова машина стикається з серйозними, дуже серйозними труднощами", - зауважив глава держави.