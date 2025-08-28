Інтерфакс-Україна
Політика
13:26 28.08.2025

Україна готується до 5го саміту Кримської платформи на рівні лідерів, президент вже надіслав запрошення - Жовква

Україна планує проведення п'ятого саміту Кримської платформи на рівні лідерів, сподівається на розширення кількості учасників, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Цього року відбудеться п'ятий, ювілейний саміт Кримської платформи на рівні лідерів, ми готуємося до нього, плануємо. Президентом України вже надіслані запрошення. І ми хочемо, щоб в нинішньому році, за тією традицією яка вже склалася, кількість учасників ставала більшою порівняно з попереднім самітом", - сказав він на 4-му Міжнародному форумі Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи у четвер в Києві.

Жовква наголосив на необхідності розширювати присутність учасників Кримської платформи за рахунок інших регіонів світу - не лише європейського, зокрема латиноамериканського, азійського, африканського.

"Україна зміцнює свою дипломатичну присутність в регіоні Африки, регіоні Латинської Америки. Хотілося б, щоб в цих країнах також почули і зрозуміли… На жаль, ми бачимо, що з Криму виросла та жахлива російська агресія, яку ми маємо сьогодні і проти якої ми сьогодні боролися. Немає, очевидно, в світі на сьогодні країни на будь-якому континенті, яка б тим чи іншим чином не зазнала впливу російської агресії", - наголосили в Офісі президента.

Жовква підкреслив , що "Крим – це Україна, Крим є, був і буде Україною".

"Жодних спроб легітимізації або будь-якого визнання де-юре Україна не сприйматиме. Чітка позиція президента України", - зазначив він.

Окремо в Офісі президента закликали знову світове співтовариство ще активніше боротися за визволення цивільних осіб, зокрема журналістів, правозахисників, викрадених Росією дітей.

"На кожних переговорах, які президент України проводить зі своїми партнерами в європейській країні, з нашими партнерами з Сполучених Штатів Америки, також на тих переговорах, які делегація України вже мала у Стамбулі - серед всіх важливих питань одним з найважливіших є гуманітарне питання. Повернення українських цивільних з Росії або з окупованих територій до України, повернення викрадених українських дітей і обмін військовополонених за принципом "всіх на всіх". І ще раз закликаю, прошу міжнародне співтовариство долучитися ще більш активно до цих питань, тому що і у питанні повернення цивільних, і у питанні повернення викрадених дітей, на жаль, сьогодні особливого прогресу немає", - зазначив Жовква.

