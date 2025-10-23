Інтерфакс-Україна
23:34 23.10.2025

ЄС заявляє про непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів – заява до висновків саміту ЄС

Лідери Європейського союзу підтвердили непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів і продовжать надавати всебічну підтримку. 

Відповідну позицію підтримали 26 країн-членів Європейського союзу, окрім Угорщини, закріпивши її у заяві до висновків засідання Європейської ради, яке пройшло у четвер в Брюсселі. 

"Посилаючись на свої попередні висновки, Європейська Рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз продовжуватиме надавати, у координації з однодумцями-партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу", - йдеться у документі.

В ЄС констатували, що, "незважаючи на постійні дипломатичні зусилля США та Європи, спрямовані на досягнення миру, та готовність України до його досягнення, Росія посилила інтенсивність своїх ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні, зокрема, спрямованих проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, демонструючи таким чином відсутність у Росії реальної політичної волі припинити свою агресивну війну та розпочати змістовні мирні переговори".

"Європейська Рада знову закликає Росію погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню, на яке Україна погодилася у березні 2025 року, та підтверджує підтримку Європейським Союзом всеохоплюючого, справедливого та міцного миру в Україні на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. У зв'язку з цим Європейська Рада нагадує про принципи, викладені 6 березня 2025 року, які мають керувати мирними переговорами", - зазначається у  заяві.

