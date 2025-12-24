Військові США і Канади розпочали відстежувати різдвяну навколосвітню подорож Санта-Клауса

Санта-Клаус напередодні Різдва вирушив у подорож по всьому світу, щоб доставити подарунки, повідомляє Об’єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (НОРАД).

За традицією, американські та канадські військові запустили трансляцію на спеціальному сайті, щоб усі охочі в режимі реального часу змогли стежити за пересуванням Санта-Клауса.

Згідно з цими даними, Санта-Клаус покинув Північний полюс о 13:00 (за Києвом). Він пересувається на своїх чарівних санях, запряжених дев’ятьма оленями, на чолі яких - знаменитий червононосий олень Рудольф.

Згідно з даними НОРАД, він прямує в південну частину Тихого океану. Наразі він уже доставив понад 125 млн подарунків.

НОРАД пояснює, що використовує системи радіолокаційних станцій, супутники і винищувачі для визначення місця розташування Санта-Клауса.

Традиція відстежувати переміщення головного різдвяного персонажа зародилася в НОРАД 1955 року, коли в одній американській газеті з’явилося оголошення із номером телефону, зателефонувавши на який, можна було "поговорити з Сантою". Однак в оголошення вкралася помилка. У результаті діти стали потрапляти до штаб-квартири командування ППО континентальної частини США (попередника НОРАД), після чого, починаючи з 1958 року, військові взяли на себе святковий обов’язок щороку повідомляти всім охочим про пересування Санта-Клауса.