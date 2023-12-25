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11:40 25.12.2023

Санта Клаус доставив майже 7 млн подарунків, побувавши на всіх континентах світу

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Санта Клаус доставив майже 7 млн подарунків, побувавши на всіх континентах світу

Санта Клаус на честь Різдва відвідав усі континенти світу й доставив майже 6,7 млн подарунків, повідомляє Об'єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (НОРАД), яке за традицією відстежує його пересування.

Військові використовують системи радіолокаційних станцій, супутники та винищувачі для визначення місця розташування Санта Клауса.

Згідно з онлайн-картою НОРАД, Санта Клаус побував у більшості європейських країн.

Він також здійснив поїздку до Австралії та Африки, побував у Північній і Південній Америці.

Крім того, він доставив подарунки на американську антарктичну станцію Мак-Мердо.

Наразі Санта Клаус відвідує західну частину США.

Відповідно до традиції Санта Клаус вирушив у навколосвітню подорож 24 грудня, напередодні західного Різдва. Він пересувається своїми чарівними санями, запряженими дев'ятьма оленями, на чолі - олень Рудольф.

На сайті НОРАД у режимі реального часу показують шлях чарівника.

Традиція відстежувати переміщення головного різдвяного персонажа зародилася в НОРАД у 1955 році, коли в одній американській газеті з'явилося оголошення з номером телефону, зателефонувавши на який, можна було "поговорити з Сантою".

Однак в оголошенні була помилка. У результаті діти стали потрапляти в штаб-квартиру командування ППО континентальної частини США (попередника НОРАД), після чого, починаючи з 1958 року, військові взяли на себе святковий обов'язок щороку повідомляти всім охочим про пересування Санта Клауса.

Теги: #санта_клаус #подарунки

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