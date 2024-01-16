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10:28 16.01.2024

Шмигаль отримав 15 подарунків державі у 2023 році

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Шмигаль отримав 15 подарунків державі у 2023 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 2023 році отримав 15 подарунків державі.

Згідно з відповіддю департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", впродовж 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав 15 подарунків як подарунки державі, й усі вони передані до Музею історії урядів України.

Зокрема, серед таких подарунків: декоративне дерев'яне панно від президента Італії; декоративна тарілка від президента Португалії; ручка-перо від прем'єр-міністра Румунії; монета подарункового формату 10 євро у футлярі від прем'єра Литви; ручка від прем'єр-міністра Ірландії; сувенірний настільний вітрильник від прем'єра, міністра закордонних справ Катару.

Також прем'єр отримав: чоловічі запонки від міністра фінансів Канади; декоративну тарілку від міністра закордонних справ Канади; чоловічі запонки від голови Верхньої палати парламенту Ірландії; порцелянову попільничку від президента Національної ради парламенту Австрії; декоративну тарілку від міністра закордонних справ Японії.

Як подарунки державі Шмигаль також отримав: репродукцію картини від командира 11 Бригади сприяння силам безпеки британської армії; репродукцію малюнка від генерального директора південнокорейської компанії POSCO; декоративне паперове віяло від державного міністра економіки, торгівлі та промисловості Японії; декоративне паперове віяло від державного міністра закордонних справ Японії.

Водночас Секретаріат уряду не має інформації, чи вручали Шмигалю 2023 року нагородну зброю.

Як повідомлялося, Шмигаль 2020 року отримав 30 подарунків державі, а 2021 року - 34 подарунки.

Теги: #шмигаль #подарунки

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