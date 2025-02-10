Інтерфакс-Україна
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13:00 10.02.2025

У державному Sense Bank стартує грантова програма від NORAD та уряду Німеччини

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Як повідомили представники фінустанови на своєму сайті від сьогодні, 10.02.2025 у Sense Bank стартує грантова програма «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України», яка покликана допомогти бізнесу інвестувати в альтернативні джерела енергії.

Зазначений проєкт реалізується у межах спільної програми «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі». Проєкт впроваджуються Норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) та урядом Німеччини, та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH спільно з Фондом розвитку підприємництва.

За умовами програми «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України» грант у розмірі до 10 000 євро на придбання альтернативних джерел енергії, особливо – відновлювальних, можуть отримати представники мікропідприємств.

Для малих підприємств фінансова підтримка може становити до 20 000 євро в поєднанні з банківським кредитом де грант може покривати до 40% суми фактичної заборгованості по кредиту.

Проєкт впроваджує Фонд розвитку підприємництва (ФРП) у співпраці з уповноваженими банками один з яких – це Sense Bank.

Учасником проєкту можуть стати такі підприємства:

  • Для мікропідприємств: від 1 до 10 працівників, річний дохід – до 2 млн євро.
  • Для малих підприємств: від 10 до 50 працівників, річний дохід – від 2 до 10 млн євро.
  • Відсутність заборгованості перед бюджетом України.
  • Реєстрація як ФОП або юридична особа до 1 листопада 2023 року.
  • Позитивна кредитна історія.

Щоб подати заявку на участь потрібно зареєструватися на порталі Фонду розвитку підприємництва: з 10.02.2025 та подати заявку до 02.03.2025 року (включно) за посиланням. Крім того, організатори проводитимуть безкоштовний вебінар 20.02.2025, зареєструватись на який можна заповнивши цю форму.

Банкіри зазначають, що отримати більш детальну інформацію можна звернутись до будь-якого відділення Sense Bank або на нашій офіційному сайті.

Нагадаємо, торік Sense Bank разом з Міністерством економіки України, Фондом розвитку підприємництва та Фондом енергоефективності запустили Всеукраїнський освітній проєкт «Джерело Енергії», в рамках якого провели ряд заходів у регіонах України під час яких розповідали про діючі програми пільгового кредитування для підвищення енергетичної незалежності.

 

Теги: #norad #sense_bank

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