Качка: сліди сексуального насильства в умовах конфлікту залишаться в суспільстві на багато років

Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає, що сліди сексуального насильства в умовах конфлікту залишаться в українському суспільстві на багато років.

"Це проблема, яка не з'явилася зараз, вона існувала фактично в усіх конфліктах, які існують. І очевидно, що нам треба максимально об'єднувати зусилля для того, щоб унеможливлювати або якимось чином, принаймні, реагувати на наслідки, на випадки насильства", - сказав Качка на Міжнародній конференції з нагоди головування України в Міжнародному альянсі із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту "Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК" у середу в Києві.

Він привітав той факт, що за рік разом Глобальним фондом постраждалих Україна реалізувала пілотний проєкт невідкладних проміжних репарації в Україні.

"В сексуальному насильстві під час війни, під час конфліктів, немає географії, це не є географічно обумовлена на річ. Це річ пов'язана з самим фактом війни, яка сама собою є фактом агресії, і, на жаль, також стає тлом інших агресивних речей", - додав віцепремʼєр.

Качка також наголосив, що сліди такого насильства залишаться в українському суспільстві на багато років.

У листопаді 2022 року Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про створення Глобального альянсу, і держави підписали політичну декларацію для покращення координації дій, обміну досвідом і забезпечення правосуддя для постраждалих від сексуального насильства під час конфліктів. У березні 2023 року Альянс офіційно розпочав свою діяльність із Україною як співголовою. Надалі головувати буде Демократична Республіка Конґо. Наразі у складі Глобального альянсу 33 держав та інших членів.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, що стосувалися чоловіків, жінок, дівчат і хлопчиків.