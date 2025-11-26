Інтерфакс-Україна
Події
10:07 26.11.2025

Качка: сліди сексуального насильства в умовах конфлікту залишаться в суспільстві на багато років

2 хв читати
Качка: сліди сексуального насильства в умовах конфлікту залишаться в суспільстві на багато років
Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає, що сліди сексуального насильства в умовах конфлікту залишаться в українському суспільстві на багато років.

"Це проблема, яка не з'явилася зараз, вона існувала фактично в усіх конфліктах, які існують. І очевидно, що нам треба максимально об'єднувати зусилля для того, щоб унеможливлювати або якимось чином, принаймні, реагувати на наслідки, на випадки насильства", - сказав Качка на Міжнародній конференції з нагоди головування України в Міжнародному альянсі із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту "Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК" у середу в Києві.

Він привітав той факт, що за рік разом Глобальним фондом постраждалих Україна реалізувала пілотний проєкт невідкладних проміжних репарації в Україні.

"В сексуальному насильстві під час війни, під час конфліктів, немає географії, це не є географічно обумовлена на річ. Це річ пов'язана з самим фактом війни, яка сама собою є фактом агресії, і, на жаль, також стає тлом інших агресивних речей", - додав віцепремʼєр.

Качка також наголосив, що сліди такого насильства залишаться в українському суспільстві на багато років.

У листопаді 2022 року Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про створення Глобального альянсу, і держави підписали політичну декларацію для покращення координації дій, обміну досвідом і забезпечення правосуддя для постраждалих від сексуального насильства під час конфліктів. У березні 2023 року Альянс офіційно розпочав свою діяльність із Україною як співголовою. Надалі головувати буде Демократична Республіка Конґо. Наразі у складі Глобального альянсу 33 держав та інших членів.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, що стосувалися чоловіків, жінок, дівчат і хлопчиків.

Теги: #качка_тарас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 04.11.2025
Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

11:25 23.10.2025
Качка: У питанні гендерної рівності Україна в непоганому стані, але нам є куди рости

Качка: У питанні гендерної рівності Україна в непоганому стані, але нам є куди рости

15:24 08.10.2025
Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

17:54 26.08.2025
Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права

Качка обговорив з керівництвом НАБУ та САП реалізацію Дорожньої карти реформ у сфері верховенства права

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

ОСТАННЄ

Росія бачила "мирний план" Трампа, але ні з ким його ще не обговорювала - Ушаков

Генсек НАТО не виключив, що війна РФ проти України може закінчитися цього року

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Дрони-перехоплювачі вже в DOT-Chain Defence - Шмигаль

Рубіо назвав фейком інформацію про заяву Дрісколла щодо поразки України, Венс сказав, що ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани Трампа

Роботи з ліквідації наслідків масованого ворожого обстрілу Запоріжжя вночі завершені - ДСНС

Понад 280 тис. родин з прифронтових регіонів отримали компенсацію на оплату е/е - Свириденко

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА