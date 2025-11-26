Інтерфакс-Україна
13:16 26.11.2025

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає очікуваними заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо фінансової допомоги Україні.

"Позиція Угорщини не змінилася, тривають дискусії. У нас є діалог та послідовна робота з Європейським Союзом", - сказав він журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи зашкодять Україні нові заяви Орбана про те, що Угорщина не підтримує надання будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі.

Що стосується просування в питанні "репараційного кредиту", віцепремʼєр зазначив, що Європейська комісія уже надала свої опції.

"Це дає простір до засідання Європейської ради вийти на єдине рішення, яке дасть можливість схвалити регламент про виділення коштів "репараційного кредиту", - зазначив Качка.

Як повідомлялося, 22 листопада стало відомо, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан надіслав листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, в якому закликав ЄС приєднатися до "мирного плану" США, котрий передбачає територіальні поступки України та скорочення її Збройних Сил. Він також заявив, що Угорщина не підтримує надання будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі та не погоджується на ухвалення такого рішення від імені ЄС та в його рамках.

В ЄС розглядають можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що EUR140 млрд із цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні.

28 жовтня в Єврокомісії заявили, що працюють над виконанням прохання Європейської Ради дати відповіді на питання, що залишаються, стосовно використання для України заморожених російських активів, щоб ухвалити рішення в грудні.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд може запровадити нову програму, яка напряму не залежить від надання "репараційного кредиту".

Віцепрем’єр Тарас Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами по "репараційному кредиту" до 19 грудня.

