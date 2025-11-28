Інтерфакс-Україна
Події
11:00 28.11.2025

Качка про діалог з Угорщиною щодо нацменшин: розбіжностей по суті немає, є лише дискусія про механізми

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що у України і Угорщини немає розбіжностей по суті політики щодо національних меншин, а є лише дискусія про механізми реалізації.

"Україна завжди усвідомлювала свою багатокультурність і багатонаціональність. Наше завдання – забезпечити гармонійне співжиття всіх національних спільнот, і сьогодні це де-факто так і є. Водночас нам потрібно оновлювати підходи, щоби запобігти маніпуляціям і використанню теми меншин для ворожих наративів. Саме тому План заходів із захисту прав національних спільнот, підготовлений за підтримки Ради Європи, в контексті вступу до ЄС, є інструментом фінальної трансформації та закріплення стабільної політики у цій сфері", - цитує Качку прес-служба по результатам участі у координаційному заході "План заходів із захисту прав національних спільнот – від перших кроків до реальних змін".

Він наголосив, що це не нова політика, так як вона давно є невід’ємною частиною українського суспільства.

"І це дозволяє нам конструктивно вести діалог із сусідами, зокрема з Угорщиною: розбіжностей по суті немає, є лише дискусія про механізми. І я впевнений, що завдяки Плану заходів і постійному діалогу ми знайдемо оптимальні рішення та рухатимемося вперед", - додав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України до 2027 року, був схвалений в травні 2025 року. Він є одним зі стратегічних документів, необхідних для просування України у процесі перемовин про членство з ЄС. План заходів розроблено відповідно до пункту 40 Переговорної рамки, затвердженої Радою ЄС 21 червня 2024 року. Документ охоплює ключові сфери, передбачені Переговорною рамкою, зокрема: недискримінацію, протидію мові ворожнечі, використання мов національних меншин, освіту мовами національних меншин, ефективні механізми реалізації, звітування та визначення відповідальних інституцій. План заходів також забезпечує імплементацію деяких положень Дорожньої карти у сфері верховенства права.

