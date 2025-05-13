Аудіогід українською мовою вже з'явився в 53 країнах світу - Зеленська

Проєкт з українізації світових пам’яток вже охопив 53 країни та 100 визначних місць, які відвідують мільйони туристів, заявила перша леді України Олена Зеленська.

"Якось у 2019 році, перебуваючи з першим візитом у Берліні, потрапила на автобусну екскурсію і приємно зраділа українській мові на ній. Тоді ж дізналася: це радше виняток. На більшості світових туристичних атракцій українці змушені задовольнятися російською, адже української як опції просто немає. Тоді й вирішила: наша мова має право звучати у світі й звучатиме. Так розпочинався проєкт з українізації світових пам’яток", - написала вона в телеграмі.

За її словами, проєкт охопив 53 країни й 100 визначних місць, які відвідують мільйони туристів. Зеленська зазначила, що українською мовою звучать старовинні палаци та замки, зокрема, Версаль у Франції, замок-палац Фредеріксборг у Данії, палац Сансусі та замок Шарлоттенбург у Німеччині, Королівський палац Геделле в Угорщині, Единбурзький замок у Великій Британії, палаци Шенбрунн та Гофбург в Австрії, Долмабахче в Туреччині та палац Великих князів Литовських у Литві.

Також туристичні автобусні маршрути у Греції, Литві, Данії, Португалії, Норвегії, Мексиці, Аргентині, човникові екскурсійні маршрути у Фінляндії та Данії, унікальні пам’ятки, як собор Саграда Фамілія в Барселоні та Велика мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі, Національний парк Гьореме в Каппадокії (Туреччина) та Історико-художній заповідник "Гобустан" в Азербайджані, і, звісно, – галереї, першою з яких стала Альбертіна у Відні, та десятки художніх музеїв світу.

В українському доробку вже є свої рекордсмени та родзинки - найдовший український аудіогід музеями Ватикану – 19-годинне аудіо, найінтерактивніший – у Музеї Бенакі (Афіни), доступний із будь-якого куточка світу, найтрендовіший – записаний за допомогою ШІ – у Музеї-фортеці Суоменлінна (Фінляндія), окремий гід для дітей у гамбурзькій Кунстгалле та Музеї Барберіні Потсдама (Німеччина).

Перша леді зазначила, що до озвучування долучилися українські зірки та посли.

"Чому це важливо саме зараз? Бо мільйони українців, розкиданих по світу російським вторгненням, мають право чути інформацію рідною мовою. У час, коли росія намагається знищити нашу ідентичність, особливо маємо про неї дбати. Наша мова має звучати – як мова культури й розвитку. Вона – наш амбасадор так само, як кожен із нас", - підкреслила вона.

Зеленська зазначила, що не раз бувала на відкритті гідів, і багато музеїв відгукнулися по-особливому. Наприклад, музей Голокосту "Яд Вашем" в Ізраїлі.

"Наші аудіогіди працюють у місцях, які розповідають про трагедії народів, спроби їх винищення й про силу пам’яті, яка допомагає зцілюватися та рухатися вперед. Це музей у Хіросімі (Японія), Музей окупації Латвії, Музей Варшавського повстання, Меморіально-музейний комплекс жертв політичних репресій і тоталітаризму "АЛЖИР" у Казахстані та Меморіал геноциду в Кігалі (Руанда)", - пудсумувала перша леді.

Джерело: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/8798