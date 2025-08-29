Інтерфакс-Україна
Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

Серед країн, які готові надати свій контингент, є "очікувані та неочікувані", Україна хоче також представити своє бачення гарантій безпеки партнерам, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є очікувані країни, є дуже неочікувані. Скажу так. Але не для інтриги. Просто поділюся з тим, що ми маємо", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Він також наголосив, що Україна хоче, щоб гарантії безпеки від країн Європи і США були підтримані парламентами відповідно, і Конгресом.

"Ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Ми не хочемо Будапештського меморандуму, ми не хочемо Мінських угод. Ми хочемо документи, серйозні", - зауважив президент.

21 серпня Зеленський заявив, що точна кількість країн, які готові ввести війська в рамках гарантій безпеки для України, українській стороні наразі невідома, учасники Коаліції охочих розглядають різні види участі.

25 серпня президент зазначив, що головні лідери "Коаліції охочих" мають бути в числі країн, які потенційно можуть розмістити контингент своїх військових в України.

